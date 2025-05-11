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Клишас: РФ держит инициативу в украинском вопросе вопреки усилиям Европы

Сенатор отметил, что все ультиматумы, выдвинутые Москве европейскими странами, были оставлены без внимания.

Источник: Аргументы и факты

Россия в полной мере держит инициативу в украинском вопросе несмотря на усилия со стороны европейских союзников Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Свое заявление парламентарий сделал после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, предложившего возобновить с 15 мая прямые переговоры с Украиной.

«Несмотря на все усилия “друзей” (главы киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — уточнил сенатор в своём Telegram-канале.

Он также написал, что все ультиматумы, выдвинутые Москве европейскими партнёрами Украины, были оставлены без внимания.

Напомним, 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия слышит со стороны Европы много противоречивых заявлений, носящих скорее конфронтационный характер.