Россия в полной мере держит инициативу в украинском вопросе несмотря на усилия со стороны европейских союзников Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Свое заявление парламентарий сделал после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, предложившего возобновить с 15 мая прямые переговоры с Украиной.
«Несмотря на все усилия “друзей” (главы киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — уточнил сенатор в своём Telegram-канале.
Он также написал, что все ультиматумы, выдвинутые Москве европейскими партнёрами Украины, были оставлены без внимания.
Напомним, 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия слышит со стороны Европы много противоречивых заявлений, носящих скорее конфронтационный характер.