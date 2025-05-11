«Те, кто действительно хотят мира, не могут это не поддержать»: Путин предложил возобновить переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что инициатива прекращения переговорного процесса исходила не от России.
Выступая на пресс-конференции по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, глава государства отметил, что на фоне продолжающихся боевых действий предложение о переговорах является разумным шагом. Он выразил недоумение по поводу неприятия этой инициативы, заявив, что те, кто действительно стремится к миру, не могут её игнорировать.
«Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хотят мира, не могут это не поддержать», — подчеркнул президент.
Кроме того, российский лидер поблагодарил зарубежных партнёров, участвующих в поисках мирного решения. Среди них он выделил Китай, Бразилию, страны Африки и Ближнего Востока, а также новую администрацию США.
В завершение выступления Путин выразил признательность всем, кто присоединился к празднованию 80-летия Победы над нацизмом, разделив с Россией память об этом историческом событии.
Ранее президент заявил, что переговоры можно начать уже 15 мая 2025 года, подчеркнув готовность Москвы к серьёзному диалогу. Путин отметил, что при конструктивном подходе стороны могут достичь реального перемирия, которое будет соблюдаться не только Россией. Он подчеркнул, что РФ сделала первый шаг, и теперь решение должно исходить от Киева — украинской стороне необходимо подтвердить готовность к переговорам на практике.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина никак не отреагировала на предложение главы России Владимира Путина провести прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент ситуация остается противоречивой.
Помощник президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину уточнил, что Россия ожидает ответа Украины. Он заявил, что начало переговоров технически несложно организовать, и российская делегация готова приступить к работе в Стамбуле уже утром 15 мая, если украинская сторона проявит соответствующую готовность.