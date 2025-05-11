«Те, кто действительно хотят мира, не могут это не поддержать»: Путин предложил возобновить переговоры по Украине

Ранее президент заявил, что переговоры можно начать уже 15 мая 2025 года, подчеркнув готовность Москвы к серьёзному диалогу. Путин отметил, что при конструктивном подходе стороны могут достичь реального перемирия, которое будет соблюдаться не только Россией. Он подчеркнул, что РФ сделала первый шаг, и теперь решение должно исходить от Киева — украинской стороне необходимо подтвердить готовность к переговорам на практике.