Трамп обрадовался предложению Путина и помечтал о «лучшем мире»

Во время недавней встречи с представителями СМИ президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступила с инициативой по возобновлению прямых переговоров с Киевом, которые ранее были прекращены по решению украинской стороны. В качестве оптимальной площадки для проведения консультаций рассматривается Стамбул, а начало переговорного процесса предварительно запланировано на 15 мая. Турецкие власти уже выразили готовность принять у себя переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины.