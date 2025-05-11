Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах США и Китая

«Мы хотим, на благо как Китаю, так и США, чтобы Китай открылся для американского бизнеса», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
В переговорах в Швейцарии участвовали министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представлял вице-премьер Хэ Лифэн, сообщал CCTV. Переговоры продолжатся сегодня, 11 мая.
Ранее Bloomberg сообщало, что во время переговоров Белый дом готов снизить тарифы для Китая до 50−54%. Сейчас для Пекина действует ставка 145%.
Подробнее — в материале «Ъ FM» «“Война тарифов” дошла до стадии торга».