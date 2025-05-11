Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная “кровавая баня”, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.
В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В воскресенье ожидаются переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых лидеры обсудят поиск пути к миру с Киевом.