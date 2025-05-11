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Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной может прочить обеим сторонам великий день, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная “кровавая баня”, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.

В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.

В воскресенье ожидаются переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых лидеры обсудят поиск пути к миру с Киевом.