В США предрекли скорый конец НАТО по одной причине

Он подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими трудностями и стране необходимо выйти из сложившейся ситуации. По его словам, такой шаг следовало предпринять еще в конце 1990-х годов. В тот период и в Европе, и в США активно искали причины для сохранения альянса, которыми впоследствии стали события на Балканах.