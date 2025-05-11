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В США предрекли скорый конец НАТО по одной причине

Судьба НАТО во многом определяется ситуацией вокруг Украины. Завершение конфликта в этой стране может привести к прекращению существования самого альянса. Об этом рассказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

После завершения украинского конфликта НАТО может перестать существовать, считает Макгрегор.

Судьба НАТО во многом определяется ситуацией вокруг Украины. Завершение конфликта в этой стране может привести к прекращению существования самого альянса. Об этом рассказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном на хостинге YouTube.

Он подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими трудностями и стране необходимо выйти из сложившейся ситуации. По его словам, такой шаг следовало предпринять еще в конце 1990-х годов. В тот период и в Европе, и в США активно искали причины для сохранения альянса, которыми впоследствии стали события на Балканах.

Экс-полковник отметил, что НАТО, равно как и Евросоюз, являются порождением эпохи холодной войны. Он подчеркнул, что в современных условиях для подобных объединений не остается пространства.

Ранее стало известно, НАТО не гарантировало Украине членство в альянсе в качестве одного из условий мирного урегулирования конфликта с Россией.

Как сообщалось ранее, среди условий мирного урегулирования конфликта с Россией НАТО не предоставило Украине гарантий приема в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он отметил, что вопрос о следующих этапах вступления Украины в НАТО будет рассматриваться в ходе продолжительных переговоров между заинтересованными сторонами, передает RT.