Колумбия предоставила политическое убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Колумбия предоставила политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Мартинелли. Об этом сообщил колумбийский МИД.
«Решение основано на соблюдении принципа защиты человека и гуманистической традиции Колумбии по защите лиц, преследуемых по политическим мотивам», — отмечается в заявлении министерства.
Мартинелли возглавлял Панаму с 2009 по 2014 год. Его обвинили в неправомерном расходовании государственных средств на покупку медийного конгломерата Grupo Editorial Epasa в рамках схемы под названием New Business и приговорили к 128 месяцам тюрьмы и штрафу более чем в 19 миллионов долларов. Сейчас, с февраля прошлого года, политик укрывается в посольстве Никарагуа в Панаме. Около месяца назад панамское правительство разрешило ему покинуть страну.
К слову, ранее в медиапространстве появилась информация о том, что посол Сирии в России Башар Джаафари попросил Москву предоставить ему убежище, однако сам дипломат опроверг это сообщение.