Колумбия предоставила политическое убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Мартинелли возглавлял Панаму с 2009 по 2014 год. Его обвинили в неправомерном расходовании государственных средств на покупку медийного конгломерата Grupo Editorial Epasa в рамках схемы под названием New Business и приговорили к 128 месяцам тюрьмы и штрафу более чем в 19 миллионов долларов. Сейчас, с февраля прошлого года, политик укрывается в посольстве Никарагуа в Панаме. Около месяца назад панамское правительство разрешило ему покинуть страну.