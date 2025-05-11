«Наступает большая неделя»: Трамп отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Дональд Трамп отреагировал на предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США назвал это событие потенциально значимым для обеих стран.
Трамп охарактеризовал предстоящую неделю как важную, выразив надежду на возможное прекращение боевых действий. По его словам, мирное урегулирование позволит сохранить сотни тысяч жизней. Американский политик также заявил о готовности содействовать переговорному процессу с обеими сторонами конфликта.
В своем сообщении Трамп подчеркнул, что достижение соглашения может создать принципиально новую систему международных отношений, превосходящую предыдущую. Он также указал на необходимость сосредоточиться на восстановительных процессах и развитии торговых отношений.
«Возможно, великий день для России и Украины! Это будет совершенно новый МИР, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!», — указал глава США.
Напомним, Путин выступил с заявлением о необходимости возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент отметил, что при конструктивном подходе стороны могут достичь реального перемирия, которое будет соблюдаться не только Россией. По словам российского лидера, переговоры можно начать уже 15 мая 2025 года.