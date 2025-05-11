«Наступает большая неделя»: Трамп отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

«Возможно, великий день для России и Украины! Это будет совершенно новый МИР, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!», — указал глава США.