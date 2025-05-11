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«Великий день»: Трамп впервые прокомментировал предложение Путина о переговорах

Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом он написал в воскресенье, 11 мая, в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом он написал в воскресенье, 11 мая, в своей соцсети Truth Social.

— Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, — написал Трамп.

Республиканец добавил, что он продолжит взаимодействовать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что переговоры действительно пройдут. Однако он уточнил, что США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле.

— Наступает большая неделя! — резюмировал Трамп.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что 11 мая переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Киевом. В ходе переговоров РФ и Украины не исключена возможность выхода на прекращение огня, дополнил Владимир Путин.