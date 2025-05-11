«Великий день»: Трамп впервые прокомментировал предложение Путина о переговорах

— Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, — написал Трамп.