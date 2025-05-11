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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага

Лукашенко: государственные символы укрепляют единство белорусского народа.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, отметив, что государственные символы укрепляют единство белорусского народа, сообщила пресс-служба президента.

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Белоруссии ежегодно во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента. Государственные символы были утверждены по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума.

«Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения», — говорится в поздравлении.

«Успехи нынешнего поколения — от сильной государственности до развитой экономики — всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна», — заявил Лукашенко.