Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, отметив, что государственные символы укрепляют единство белорусского народа, сообщила пресс-служба президента.
День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Белоруссии ежегодно во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента. Государственные символы были утверждены по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума.
«Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения», — говорится в поздравлении.
«Успехи нынешнего поколения — от сильной государственности до развитой экономики — всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна», — заявил Лукашенко.