Ночь на границе Индии и Пакистана прошла без происшествий

Напряжённость между странами резко возросла после того, как Индия инициировала операцию «Синдур», нанеся удары по предполагаемым террористическим объектам на пакистанской территории. В ответ Исламабад объявил о начале масштабной военной кампании. Однако, по данным на 10 мая, при содействии США стороны договорились о прекращении огня.