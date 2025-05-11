Трамп высказался о предложении Путина начать переговоры с Украиной

Лидер США Дональд Трамп после предложения Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной заявил, что это потенциально великий день для Москвы и Киева.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная “кровавая баня”, как мы надеемся, подойдет к концу», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
По словам Дональда Трампа, он продолжит работать с обеими сторонами.
Напомним, Владимир Путин предложил приступить к переговорному процессу 15 мая в Стамбуле. Президент России подчеркнул необходимость проведения встреч без предварительных условий.
Впоследствии помощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что приехать в Турцию и начать переговоры довольно просто, если Украина хочет этого.