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Трамп высказался о предложении Путина начать переговоры с Украиной

Дональд Трамп сообщил, что продолжит работать с Россией и Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп после предложения Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной заявил, что это потенциально великий день для Москвы и Киева.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная “кровавая баня”, как мы надеемся, подойдет к концу», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, он продолжит работать с обеими сторонами.

Напомним, Владимир Путин предложил приступить к переговорному процессу 15 мая в Стамбуле. Президент России подчеркнул необходимость проведения встреч без предварительных условий.

Впоследствии помощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что приехать в Турцию и начать переговоры довольно просто, если Украина хочет этого.