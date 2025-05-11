Европа своей поддержкой киевского режима создает помехи для договоренностей между Россией и Украиной, задерживая заключение мирного соглашения, которому содействуют США, заявил аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина возобновить с 15 мая прямой диалог с Киевом.
«Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная — прим. ред.) новость — это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (глава киевского режима Владимир — прим. ред.) Зеленский», — сказал Монтес в беседе с РИА Новости.
Эксперт также выразил мнение, что позиции России и Украины по урегулированию всё ещё остаются жесткими.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах в Стамбуле Москву будет представлять делегация, состав которой объявят позже.