Эксперт Монтес: Европа мешает заключению соглашения между Москвой и Киевом

«Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная — прим. ред.) новость — это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (глава киевского режима Владимир — прим. ред.) Зеленский», — сказал Монтес в беседе с РИА Новости.