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Эксперт Монтес: Европа мешает заключению соглашения между Москвой и Киевом

Аналитик выразил мнение, что позиции РФ и Украины по урегулированию всё ещё остаются жесткими.

Источник: Аргументы и факты

Европа своей поддержкой киевского режима создает помехи для договоренностей между Россией и Украиной, задерживая заключение мирного соглашения, которому содействуют США, заявил аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.

Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина возобновить с 15 мая прямой диалог с Киевом.

«Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная — прим. ред.) новость — это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (глава киевского режима Владимир — прим. ред.) Зеленский», — сказал Монтес в беседе с РИА Новости.

Эксперт также выразил мнение, что позиции России и Украины по урегулированию всё ещё остаются жесткими.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах в Стамбуле Москву будет представлять делегация, состав которой объявят позже.