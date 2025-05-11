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Япония готовится к испытаниям электромагнитной пушки для усиления обороны

Министерство обороны Японии объявило о планах проведения испытаний полномасштабного прототипа рельсотрона — электромагнитной рельсовой пушки, сообщает газета Yomiuri.

Источник: Life.ru

Оружие, разгоняющее снаряд посредством электромагнитных рельсов, отличается высокой дальностью и точностью, что делает его эффективным средством перехвата гиперзвуковых боевых блоков. Японское оборонное ведомство планирует снарядить этим оружием корабли, оснащённые многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

Разработка рельсовой пушки началась в Японии ещё в 2016 году, когда были подписаны соглашения о совместных исследованиях с оборонными ведомствами Германии и Франции. В 2023 году был успешно испытан уменьшенный прототип такой пушки, установленный на корабле.

Испытания полномасштабного прототипа станут важным шагом в реализации планов Токио по усилению противоракетной обороны страны. Ожидается, что два новых корабля, оснащённых системой Aegis, строительство которых началось в 2024 году, сыграют ключевую роль в этой стратегии. Система ПРО Aegis, предназначенная для защиты от баллистических ракет средней и меньшей дальности, использует ракеты SM-3 и SM-6, а также боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis. Внедрение рельсотрона в эту систему может значительно повысить её эффективность.

Ранее Life.ru писал, как ядерные испытания страны могут выдавать за землетрясения. Сейсмологи полагают, что за последние годы в череде афтершоков и других подземных толчков в разных частях света они могли упустить то, что не имеет никакого отношения к природным явлениям.