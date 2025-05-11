Япония готовится к испытаниям электромагнитной пушки для усиления обороны

Испытания полномасштабного прототипа станут важным шагом в реализации планов Токио по усилению противоракетной обороны страны. Ожидается, что два новых корабля, оснащённых системой Aegis, строительство которых началось в 2024 году, сыграют ключевую роль в этой стратегии. Система ПРО Aegis, предназначенная для защиты от баллистических ракет средней и меньшей дальности, использует ракеты SM-3 и SM-6, а также боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis. Внедрение рельсотрона в эту систему может значительно повысить её эффективность.