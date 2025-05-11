«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной

По его словам, эти переговоры откроют двери в новый мир, который будет куда лучше прежнего. Он пообещал продолжать контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы приблизить мирное соглашение. США, в свою очередь, хотят сделать упор на восстановление отношений и торговлю.