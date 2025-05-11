«С помощью ультиматумов»: Путин заявил, что некоторые страны ведут диалог с РФ в хамской манере

«У нас оптимизм и надежда, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и с теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес, пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал глава государства.