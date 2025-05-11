Президент России Владимир Путин высказался о недопустимости ультимативного тона в отношении страны, особенно в период празднования 80-летия Победы. В своем обращении глава государства отметил, что некоторые страны продолжают вести диалог с Россией в грубой манере, используя ультиматумы.
Путин выразил уверенность, что со временем отношения между РФ и европейскими государствами нормализуются. По его мнению, этот процесс станет возможным благодаря учету исторического опыта и мнения граждан. При этом российский лидер подчеркнул, что даже те страны, которые продолжают антироссийскую риторику и агрессивные действия, в конечном итоге вынуждены будут пересмотреть свою позицию.
Президент обратил особое внимание на недопустимость подобного поведения в дни, когда мир отмечает юбилей Победы над нацизмом. Он выразил надежду, что в будущем стороны смогут выстроить конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении.
«У нас оптимизм и надежда, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и с теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес, пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал глава государства.
Накануне глава государства заявил о необходимости возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что РФ сделала первый шаг, и теперь решение должно исходить от Киева — украинской стороне необходимо подтвердить готовность к переговорам на практике.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина никак не отреагировала на предложение главы России Владимира Путина провести прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент ситуация остается противоречивой.
Также Владимир Путин отмечал, что Россия уже не один раз предлагала Украине перемирия и временные прекращения огня, однако киевский режим каждый раз, систематически и цинично нарушал их.