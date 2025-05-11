В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова». Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР».