В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА Новости.
Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова». Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР».
Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить целостность, а Россия якобы занималась «продолжением ее империалистических и геостратегических интересов».
Молдавская общественность ранее возмутилась тем, что в местных учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Министр образования страны Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, сказав, что новые пособия отражают «объективный подход к историческим событиям».
Глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что у Тирасполя и Кишинева разные векторы изучения истории. По его словам, в Приднестровье работают румынские школы, которые посещают и приднестровские дети. Красносельский подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в учебных заведениях преподавали такую историю.