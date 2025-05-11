Аналитик из США назвал блестящим маневром призыв Путина к переговорам с Киевом

Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер назвал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом блестящим маневром. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили «Известия».
По его словам, эта инициатива позволяет снять с повестки вопрос о 30-дневном перемирии.
— Путин возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг, — заявил аналитик. Россия действует, а США, Европа и Украина вынуждены реагировать, — заявил Риттер.
По его словам, Украина и ЕС находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира, передает газета.
Многие западные СМИ отреагировали на речь российского президента Владимира Путина, с которой он выступил перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля.
Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Также он рассказал, что завтра переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Украиной.