Военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО после окончания перемирия. Военная операция, день 1173-й

9:05.
8:53 Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «недостаточным» предложение президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной.
8:38 Украинские войска за минувшие сутки 28 раз открывали огонь по территории ДНР, ранены двое мирных жителей.
8:20.
8:10 После завершения трехдневного перемирия в зоне СВО в воздушном пространстве Украины не зафиксировано полетов ударных дронов или ракетных пусков, сообщает «Операция Z».
8:09 Дмитрий Песков подтвердил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло.
8:06 Помощник президента РФ Юрий Ушаков: приехать в Стамбул и начать переговоры достаточно просто в случае, если Киев хочет этого.
8:03 Дональд Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.
8:01 ⚡️Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1173-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.