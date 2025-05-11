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Военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО после окончания перемирия. Военная операция, день 1173-й

Дмитрий Песков заявил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло. После завершения трехдневного перемирия в зоне СВО в воздушном пространстве Украины не зафиксировано полетов ударных дронов или ракетных пусков, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Приехать в Стамбул и начать переговоры достаточно просто в случае, если Киев хочет этого, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:05.

8:53 Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «недостаточным» предложение президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной.

8:38 Украинские войска за минувшие сутки 28 раз открывали огонь по территории ДНР, ранены двое мирных жителей.

8:20.

8:10 После завершения трехдневного перемирия в зоне СВО в воздушном пространстве Украины не зафиксировано полетов ударных дронов или ракетных пусков, сообщает «Операция Z».

8:09 Дмитрий Песков подтвердил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло.

8:06 Помощник президента РФ Юрий Ушаков: приехать в Стамбул и начать переговоры достаточно просто в случае, если Киев хочет этого.

8:03 Дональд Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.

8:01 ⚡️Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1173-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.