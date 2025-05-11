Макрон считает переговоры РФ и Украины недостаточным шагом для завершения конфликта. Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Макрон назвал эту инициативу «первым, но недостаточным шагом». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции. «[Предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной в Стамбуле] это первый и недостаточный шаг. Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — заявил президент Франции. Его слова передает агентство AFP. Макрон заявил, что Владимир Путин якобы «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Украины. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».