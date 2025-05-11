Внук французского лидера Шарля де Голля — Пьер де Голль в интервью РИА Новости рассказал, как французы относятся к России. По словам заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, французское общество сохраняет теплые чувства к российской культуре и осознает решающую роль СССР в победе над нацизмом.
«Могу сказать, что французы в целом любят Россию, любят вашу культуру, знают, какую жертву вы принесли. Они знают, что вы — народ, заплативший самую высокую цену за освобождение Европы, а также и Франции, где сражались тысячи россиян в рядах сопротивления», — указал он.
Особое внимание собеседник уделил личному опыту: вместе с супругой он трижды посещал Волгоград, в том числе для участия в форуме «Великое наследие — общее будущее». Эти визиты, по его словам, символизируют приверженность сохранению исторической правды и построению многополярного мира.
Прежде лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отмечал, что представителям Франции следовало бы присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. По мнению политика, на данный момент Париж совершает одну из самых крупных геополитических ошибок.