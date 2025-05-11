Пьер де Голль: Французы любят Россию и осознают её роль в разгроме нацизма

«Могу сказать, что французы в целом любят Россию, любят вашу культуру, знают, какую жертву вы принесли. Они знают, что вы — народ, заплативший самую высокую цену за освобождение Европы, а также и Франции, где сражались тысячи россиян в рядах сопротивления», — указал он.