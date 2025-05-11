Бывший разведчик уверен, что практически все страны согласны с Москвой в необходимости устранить первопричины конфликта на Украине для его полного разрешения. А вот предложения Киева, США и Европы не направлены на решение данного вопроса, считает Риттер. По его оценке, Россия действует, а остальные вынуждены на эти шаги реагировать. Причём эксперт отметил, что Запад и Незалежная находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира.