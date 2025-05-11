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В США восхищены блестящим манёвром Путина, позвавшего Киев в Стамбул на переговоры 15 мая

Предложение президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая является блестящим манёвром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Об этом заявил бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

Источник: Life.ru

«Предложение о прямых переговорах снимает с повестки вопрос о 30-дневном перемирии. По-моему, это блестящий манёвр Владимира Путина. Он возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг», — объяснил Риттер в беседе с «Известиями».

Бывший разведчик уверен, что практически все страны согласны с Москвой в необходимости устранить первопричины конфликта на Украине для его полного разрешения. А вот предложения Киева, США и Европы не направлены на решение данного вопроса, считает Риттер. По его оценке, Россия действует, а остальные вынуждены на эти шаги реагировать. Причём эксперт отметил, что Запад и Незалежная находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Он добавил, что 12 мая возможность их проведения обсудят с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.