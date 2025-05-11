У Украины есть две альтернативы после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор РФ Константин Косачев. Один вариант, отметил он, — перемирие без переговоров и перспектив для наступления мира, а другой — переговоры, направленные на достижение мира. «Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, продолжения конфликта. Вторая — “дайте миру шанс”. Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла», — подчеркнул Косачев. Сенатор добавил, что «во вчерашнем Киеве ушел в свисток пар европейской “четверки”, как и все их потуги последних трех лет». Москва же в последние дни является центром мировой политики и принятия решений, заключил он. Как сообщалось ранее, Путин предложил Киеву возобновить прерванные украинской стороной прямые переговоры и провести их 15 мая в Стамбуле.