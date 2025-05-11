Макрон назвал предложение Путина о переговорах по Украине недостаточным шагом

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм в отношении мирной инициативы российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров по Украине. Об этом пишет издание France 24.
По данным СМИ, французский президент заявил, что предложение его российского коллеги является недостаточным шагом. Макрон подчеркнул, что сначала необходимо добиться полного прекращения боевых действий, и только затем возможны какие-либо дипломатические консультации.
«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал президент Франции.
Напомним, Путин выступил с заявлением о необходимости возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент отметил, что при конструктивном подходе стороны могут достичь реального перемирия.
В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп воодушевился предложением президента Путина. Он назвал это великим днём как для России, так и Украины. Американский политик также заявил о готовности содействовать переговорному процессу с обеими сторонами конфликта.