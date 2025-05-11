Глава МИД Украины сдал причастных к ударам по России союзников, заявили в Совфеде

«А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность “союзников Украины” к огню против нас “на суше, в воздухе и в море”, — заявил сенатор.