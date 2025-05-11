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Глава МИД Украины сдал причастных к ударам по России союзников, заявили в Совфеде

Андрей Климов усмотрел неожиданное доказательство причастности союзников Киева к атакам по России. По его мнению, слова главы МИД Украины Андрея Сибиги прямо указывают на участие друзей киевского режима в ударах по российской территории. Об этом российский сенатор заявил у себя в Телеграме.

Источник: Life.ru

Климов подверг сомнению инициативу Сибиги, напомнив о «множестве важных нюансов». Москва озвучивала их ранее, но Киев никак на это не отреагировал. Сенатор считает, что само упоминание союзников Киева украинским министром в контексте перемирия доказывает их причастность к атакам по России.

«А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность “союзников Украины” к огню против нас “на суше, в воздухе и в море”, — заявил сенатор.

Напомним, что по итогам саммита «коалиции желающих» в украинской столице президент Франции Макрон заявил, что Россию будет ждать наказание, если она не согласится на предложенное Киевом и его союзниками 30-дневное перемирие. Также он признал, что развёртывать крупный западный военный контингент на Украине нет смысла.