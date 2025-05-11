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Здание кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия

Это позволит обеспечить его охрану и изучение, как значимого элемента градостроительной истории Ташкента.

Источник: Кабинет Министров

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Здание правительства Узбекистана включат в список объектов культурного наследия.

Это определено в разрабатываемом проекте постановления, инициированном Агентством культурного наследия республики.

«Согласно разрабатываемому проекту постановления, подготовленному Агентством культурного наследия, планируется включить здание Кабинета Министров, находящееся по адресу: площадь Мустакиллик, дом 5, в Национальный реестр объектов недвижимого материального культурного наследия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в данный перечень предполагается включить еще порядка 130 объектов.