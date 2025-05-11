Лукашенко проведет 12 мая переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама в понедельник, 12 мая 2025 года. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом пройдут во Дворце Независимости, в повестке дня — широкий круг вопросов развития стратегического сотрудничества двух стран по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере. Названный источник также проинформировал, что по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.