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Лукашенко проведет 12 мая переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

Александр Лукашенко 12 мая проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама в понедельник, 12 мая 2025 года. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом пройдут во Дворце Независимости, в повестке дня — широкий круг вопросов развития стратегического сотрудничества двух стран по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере. Названный источник также проинформировал, что по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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