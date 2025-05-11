Экс-премьер: ЕС выделяет деньги, чтобы потушить пожар, который PAS разожгла в Молдове

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Большая часть выделенных Евросоюзом Молдове денег предназначена для того, чтобы скрыть неспособность правительства PAS погасить накопившиеся долги, так экс-премьер Молдовы Владимир Филат прокомментировал подписание в Кишиневе Плана роста для Молдовы.
Напомним, документ 9 мая подписали премьер-министр Молдовы Дорин Речан и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в присутствии президента Майи Санду и спикера Игоря Гросу. Как заявил Речан, «1,9 миллиарда евро, предусмотренные Планом роста, были предоставлены Молдове для построения процветающей жизни».
С практической точки зрения ЕС выделяет деньги, чтобы потушить пожар, который PAS разожгла в собственной стране. Эта сумма даже не полностью покрывает финансовые обязательства Молдовы на ближайший период. А то, что останется от грантов, потеряется в лабиринте расходов.
Он привел данные Минфина страны, согласно которым в ближайшие три года Молдове «придется выплатить почти 1,7 миллиарда евро в виде процентных платежей и погашения иностранных кредитов, взятых в 2021—2024 годах».
«Таким образом, помощь от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро (1,5 миллиарда евро — кредит, 400 миллионов евро — грант) — это всего лишь дымовая завеса. Большая часть этих денег щедро выделяется только для того, чтобы скрыть постыдный факт — неспособность правительства PAS погасить накопившиеся долги», — отметил экс-премьер.
Он подчеркнул, что при громких речах о весомой поддержке со стороны Запада Молдова на деле находится «в худшей инвестиционной изоляции, чем в “темные времена “дипломатической изоляции”. Филат отметил и тот факт, что в нынешнем году зафиксированы самые низкие государственные инвестиции за последние 14 лет: 2,6 миллиарда леев. Это, по мнению политика, означает, что “некомпетентность правительства PAS сводит на нет все внешние преимущества”, причем в “самый разгар” евроинтеграции.