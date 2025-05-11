Экс-премьер: ЕС выделяет деньги, чтобы потушить пожар, который PAS разожгла в Молдове

Он подчеркнул, что при громких речах о весомой поддержке со стороны Запада Молдова на деле находится «в худшей инвестиционной изоляции, чем в “темные времена “дипломатической изоляции”. Филат отметил и тот факт, что в нынешнем году зафиксированы самые низкие государственные инвестиции за последние 14 лет: 2,6 миллиарда леев. Это, по мнению политика, означает, что “некомпетентность правительства PAS сводит на нет все внешние преимущества”, причем в “самый разгар” евроинтеграции.