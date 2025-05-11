Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ

Путин в ночь на воскресенье заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий.
Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений Путина, новость доступна на главной странице сайта. Канал обращает особое внимание на слова российского лидера о том, что «решение за Киевом и кураторами киевского режима».
Телеканал NTV опубликовал заявления президента России и последовавшие за ним комментарии, выделив слова Путина о надежде на то, что Киев согласится на переговоры.
На своем сайте телеканал Habertürk опубликовал сообщение: «Призыв Владимира Путина к Украине: (встреча — ред.) в Стамбуле 15 мая».
Телеканал AHaber на главной странице опубликовал новость с заголовком «Турция — центр примирения, переговоры пройдут тут», снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Канал обращает внимание на что, что Путин в своей речи похвалил турецкую сторону, приложившую много усилий в этом направлении.
Газета Hürriyet также подчеркивает роль Турции и слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров.
Ранее глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.