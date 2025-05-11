Токаев поделился воспоминаниями о своей матери

«Никогда не забуду, как в переломный момент моей жизни, совпавший с распадом Советского Союза, она поддержала меня. В те напряженные дни нужно было решить: остаться в Москве и продолжить работу в министерстве иностранных дел России или вернуться домой. Тогда мама сказала: “Если бы отец был жив, он бы сразу сказал тебе служить Казахстану”. Эти слова прозвучали как приказ. Мама, конечно, знала, что некоторые чиновники внезапно разбогатели, но она не уставала повторять, что такая жизнь недолговечна и ни к чему хорошему не приведет. Она сама вела скромную жизнь, до конца своих дней ограничивая себя во многом. Часто наставляла меня: “Веди себя чисто, не поддавайся соблазнам, чтобы не было стыдно перед людьми”, — рассказал он.