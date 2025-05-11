Токаев поделился воспоминаниями о своей матери

«Сегодня — День матерей! В этот день мне хочется поделиться небольшими воспоминаниями о моей маме, Турар Шабарбаевой. Наша семья, в которой было четверо детей, жила скромно. Мама долгое время по определенным причинам не работала — она занималась домашним хозяйством. Единственным кормильцем был отец. Помимо зарплаты, он время от времени получал гонорары за статьи и книги. В такие дни в доме царила настоящая радость», — написал он на своей странице в Instagram*.
По словам президента, несмотря на желание иметь украшения или нарядную одежду, его мать всегда ставила интересы детей и семьи выше собственных желаний. Даже когда появлялась возможность приобрести что-то ценное, она делала выбор в пользу внуков.
Токаев также вспомнил, как именно слова матери помогли ему принять судьбоносное решение — вернуться в Казахстан в начале 1990 годов.
«Никогда не забуду, как в переломный момент моей жизни, совпавший с распадом Советского Союза, она поддержала меня. В те напряженные дни нужно было решить: остаться в Москве и продолжить работу в министерстве иностранных дел России или вернуться домой. Тогда мама сказала: “Если бы отец был жив, он бы сразу сказал тебе служить Казахстану”. Эти слова прозвучали как приказ. Мама, конечно, знала, что некоторые чиновники внезапно разбогатели, но она не уставала повторять, что такая жизнь недолговечна и ни к чему хорошему не приведет. Она сама вела скромную жизнь, до конца своих дней ограничивая себя во многом. Часто наставляла меня: “Веди себя чисто, не поддавайся соблазнам, чтобы не было стыдно перед людьми”, — рассказал он.
Как подчеркнул Токаев, именно взгляды матери во многом сформировали его мировоззрение.
«Она всегда меня поддерживала. С детства я рос под ее рассказами, наполненными глубоким смыслом, ее размышлениями и взглядами на жизнь. У нее был дар слова, и, возможно, она чувствовала, что я с интересом ее слушаю — именно это во многом сформировало мой взгляд на мир. Она учила меня быть сдержанным, внимательно смотреть на окружающее, учиться у достойных людей и брать от них только полезное. Часто говорила: “О чем будешь заниматься днем и вечером — думай с утра. Будь собранным, растерянный человек обречен на неудачу”, — вспоминает глава государства.
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