Трамп анонсировал «большую неделю» для России и Украины

Ранее Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Соответствующую инициативу он представил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. К переговорам предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.