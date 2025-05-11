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Трамп анонсировал «большую неделю» для России и Украины

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предположил, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события. Он заявил об этом в связи с предложением президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной.

Источник: AP 2024

«Наступает большая неделя», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Кроме того, он конкретизировал ориентиры Вашингтона в украинском урегулировании: США «сосредоточатся на восстановлении и торговле».

Ранее Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Соответствующую инициативу он представил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. К переговорам предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.