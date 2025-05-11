Ирина Текслер исполнила мечту южноуральского первоклассника

Диме Брумбергу сейчас семь лет. Он учится в первом классе общеобразовательной школы. В прошлом году Дима принял участие в конкурсе «Россия — страна мечты» и занял в нём первое место.
После конкурса Дима поделился своей заветной мечтой, побывать на параде в честь Дня Победы. Исполнить желание школьника смогла общественный деятель Ирина Текслер.
9 мая Дима вместе с мамой он сидел рядом с супругой губернатора Челябинской области на трибунах и наблюдал торжественное прохождение войск челябинского гарнизона из первых рядов.
«Я уверена, этот Праздник маленький Дима запомнит на всю жизнь», — поделилась в своём телеграм-канале Ирина Текслер.