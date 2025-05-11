Новые руководители и судьи: кадровые назначения недели в Казахстане

Барлык Тореханов родился в Алматинской области в 1979 году. Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д. А. Конаева по специальности «Экономика». В 2012 году окончил Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления, в 2013 году Университет Дьюка (Северная Каролина, США) по специальности «Государственная политика и управление», является членом Ассоциации юристов.