Друзья осужденного депутата Самсонова объявили о сборе денег на его защиту

Объявлен сбор средств для юридической защиты осужденного депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова. Об этом сам Самсонов сообщил в своих социальных сетях. По его словам, в ближайшее время важно найти 250 тысяч рублей. Часть этих денег уже собрана.