Друзья осужденного депутата Самсонова объявили о сборе денег на его защиту

Объявлен сбор средств для юридической защиты осужденного депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова. Об этом сам Самсонов сообщил в своих социальных сетях. По его словам, в ближайшее время важно найти 250 тысяч рублей. Часть этих денег уже собрана.
По информации Самсонова, за несколько лет КПРФ направила на адвокатов уже более 3 миллионов рублей.
Напомним, что бывшего депутата приговорили в 2022 году к 13 годам лишения свободы за «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В июле 2023 года Приморский краевой суд утвердил приговор.
Однако в последнее время Самсонов и его адвокаты подали новый иск в суд. Они просят признать факт «политического преследования» экс-депутата.
«Критически важно собрать 250 тысяч. В эту сумму заложены расходы на проживание двух высококвалифицированных юристов из Москвы», — написано в социальных сетях Самсонова.
Часть суммы уже собрана, и одному из адвокатов оплатили билеты во Владивосток на очередное заседание суда.
Также добавим, что юристами подано ходатайство об условно-досрочном освобождении Самсонова в связи с выявленным у него раком кожи.