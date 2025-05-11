В Шри-Ланке 21 человек погиб из-за срыва автобуса в пропасть

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Автобус следовал из Катарагамы в Курунегалу. «Водитель резко нажал на тормоза, автобус занесло, и он вылетел с дороги», — сказал один из пассажиров. В автобусе находилось более 50 человек. Правоохранители, аварийно-спасательные службы и местные жители несколько часов извлекали пассажиров из-под обломков, пишет портал.