Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шри-Ланке 21 человек погиб из-за срыва автобуса в пропасть

Автобус с пассажирами сорвался с дороги в пропасть в центральной части Шри-Ланки. В результате погиб 21 человек, еще 35 пострадали. Об этом сообщает местный портал Newswire.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Автобус следовал из Катарагамы в Курунегалу. «Водитель резко нажал на тормоза, автобус занесло, и он вылетел с дороги», — сказал один из пассажиров. В автобусе находилось более 50 человек. Правоохранители, аварийно-спасательные службы и местные жители несколько часов извлекали пассажиров из-под обломков, пишет портал.

По предварительным данным полиции, водитель мог превысить скорость, а дорога на этом участке извилистая и была скользкой. Ведется расследование, чтобы установить причины аварии.