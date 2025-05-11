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Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня.

Источник: Reuters

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева.

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». До этого в совместном заявлении они пригрозили Москве санкциями, если та не примет условия по перемирию на 30 дней.

Российский лидер отмечал, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.

Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ.