Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». До этого в совместном заявлении они пригрозили Москве санкциями, если та не примет условия по перемирию на 30 дней.