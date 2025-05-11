Михаил Котюков упразднил девять районов Красноярского края

Напомним, что законопроект «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» приняли на сессии Заксобрания 24 апреля в первом чтении. 35 депутатов проголосовали за, 7 — против. В регионе планируется оставить 39 муниципальных образований, включая шесть городских и 33 муниципальных округа.