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Михаил Котюков упразднил девять районов Красноярского края

Губернатор Красноярского края подписал закон об изменении административно-территориального устройства региона.

Источник: Правительство Красноярского края

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 мая.

Закон упраздняет девять районов: Пировский, Шарыповский, Тюхтетский, Бирилюсский, Боготольский, Козульский, Новоселовский, Иланский и Северо-Енисейский. Теперь они именуются округами. О других муниципальных образованиях информации в документе нет.

Напомним, что законопроект «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» приняли на сессии Заксобрания 24 апреля в первом чтении. 35 депутатов проголосовали за, 7 — против. В регионе планируется оставить 39 муниципальных образований, включая шесть городских и 33 муниципальных округа.