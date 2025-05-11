Бывший замгубернатора Свердловской области Павел Креков переедет в другой регион

«Я завершаю свою работу в Свердловской области. Пишу об этом с большим сожалением и благодарю судьбу за те 13 лет, которые я отдал этому региону. Я работал честно, служил во благо области, было многое пережито, и многое удалось сделать», — написал господин Креков.