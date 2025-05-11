Гвардейцы почтили тружеников тыла

Под руководством командира части полковника Ерлана Буранбаева бойцы навестили тружеников тыла города Астаны — Раису Фаоиховну Мустаеву и Любовь Игнатьевну Войтович, поздравив их с юбилеем Великой Победы.
В ходе встречи солдаты исполнили песни и торжественным строевым шагом выразили уважение ветеранам. Они поблагодарили этих достойных женщин за приближение Победы и вклад в развитие страны.
«Великая Победа — символ героизма и мужества нашего народа. Благодаря самоотверженному труду ветеранов мы живём под мирным небом. Поэтому наша святая обязанность — чтить и уважать их» Полковник Ерлан Буранбаев.
Главной целью мероприятия стало не только поздравление ветеранов, но и донесение до общественности значения их вклада в Великую Победу.
Раиса Мустаева и Любовь Войтович поблагодарили бойцов за искренние поздравления и выразили признательность за внимание и уважение со стороны молодого поколения.
«Для нас Великая Победа — это не только подвиг военных лет, но и глубокое осознание ценности мира. Уважение, которое проявляет к нам сегодняшняя молодёжь, трогает до глубины души. Верю, что они всегда будут верно служить своей Родине» Раиса Мустаева.
«Строевой шаг и песни солдат словно перенесли нас в те героические годы. Я уверена, что молодёжь, осознающая значение Победы, сохранит преемственность поколений и в будущем» Любовь Войтович.
Это мероприятие стало не просто поздравлением ветеранов — оно позволило молодым людям глубже понять значимость Победы и роль каждого человека в истории страны. Воспоминания и слова ветеранов, несомненно, станут для солдат важным ориентиром в будущем. Акция, проведённая в преддверии Дня Победы, напомнила всем нам не только о ценностях прошлого, но и об ответственности перед будущим.