Гвардейцы почтили тружеников тыла

Это мероприятие стало не просто поздравлением ветеранов — оно позволило молодым людям глубже понять значимость Победы и роль каждого человека в истории страны. Воспоминания и слова ветеранов, несомненно, станут для солдат важным ориентиром в будущем. Акция, проведённая в преддверии Дня Победы, напомнила всем нам не только о ценностях прошлого, но и об ответственности перед будущим.