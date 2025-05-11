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Президент Зимбабве прибыл в Беларусь

Лидеры Беларуси и Зимбабве неоднократно встречались, а в 2023 году Александр Лукашенко был с визитом в этой африканской стране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Планируется, что 14 мая в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проведут переговоры.

«Главы государств на встрече в узком и расширенном составах обсудят состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.

Также в программе визита африканского гостя — посещение ряда предприятий и знаковых мест.

Как сообщал МИД Беларуси в апреле, зимбабвийскому президенту было передано личное письмо от белорусского коллеги с официальным приглашением посетить республику в мае 2025 года.

В 2023 году президент Беларуси Александр Лукашенко совершал государственный визит в Зимбабве.

После этого лидеры двух стран также встречались, одна из встреч состоялась в 2024 году в Баку на Всемирном саммите по вопросам борьбы с изменениями климата.