Президент Зимбабве прибыл в Беларусь

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Планируется, что 14 мая в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проведут переговоры.
«Главы государств на встрече в узком и расширенном составах обсудят состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.
Также в программе визита африканского гостя — посещение ряда предприятий и знаковых мест.
Как сообщал МИД Беларуси в апреле, зимбабвийскому президенту было передано личное письмо от белорусского коллеги с официальным приглашением посетить республику в мае 2025 года.
В 2023 году президент Беларуси Александр Лукашенко совершал государственный визит в Зимбабве.
После этого лидеры двух стран также встречались, одна из встреч состоялась в 2024 году в Баку на Всемирном саммите по вопросам борьбы с изменениями климата.