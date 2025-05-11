Глава Татарстана поручил усилить безопасность на международных форумах

Как отметил спикер, главным является обеспечить все меры безопасности при проведении мероприятий. Также с 16 по 18 мая в Казани пройдет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства. Ожидается участия более тысячи участников из 70 регионов страны.