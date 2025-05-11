Глава Татарстана поручил усилить безопасность на международных форумах

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить безопасность на международных форумах. Он заявил о необходимости организовать мероприятия на самом высоком уровне, сообщили в пресс-службе раиса республики.
По словам Минниханова, на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидается участие делегатов из 100 стран. Это свидетельствует о серьезном представительстве и участии солидных спикеров.
Как отметил спикер, главным является обеспечить все меры безопасности при проведении мероприятий. Также с 16 по 18 мая в Казани пройдет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства. Ожидается участия более тысячи участников из 70 регионов страны.
Напомним, в Казани в мае состоится крупнейшая в России выставка халяль-индустрии. Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо».