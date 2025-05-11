Алексей Текслер вошёл в пятёрку лидеров по плотности международных контактов

В лидерах же сводного рейтинга за январь-апрель нынешнего года стали: раис Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Волгоградской и Пензенской областей Андрей Бочаров и Олег Мельниченко (разделили второе место) и глава ХМАО Руслан Кухарук (третье место).