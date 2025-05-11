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Алексей Текслер вошёл в пятёрку лидеров по плотности международных контактов

Рейтинг по итогам прошлого месяца составил коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», который публикует подобные аналитические отчёты каждый месяц.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял в апрельском рейтинге пятое место, разделив его ещё с шести главами субъектов.

Напомним, что в апреле глава Южного Урала посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Губернатор Текслер продолжает расширять экономические, культурные и образовательные связи с провинциями КНР.

В лидерах же сводного рейтинга за январь-апрель нынешнего года стали: раис Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Волгоградской и Пензенской областей Андрей Бочаров и Олег Мельниченко (разделили второе место) и глава ХМАО Руслан Кухарук (третье место).