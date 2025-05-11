Гросу обсудит в Будапеште вопросы, связанные с будущим Европы

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Спикер парламента Игорь Гросу принимает участие в Конференции председателей законодательных собраний стран ЕС, которая проходит в Будапеште.
В мероприятии принимают участие председатель Европарламента, главы парламентов государств-членов Евросоюза и стран-кандидатов на вступление в ЕС. В ходе заседания будут обсуждаться общие актуальные темы, связанные с будущим Европы, заявили в пресс-службе парламента Молдовы.
Также сообщается, что в рамках первой дискуссии состоится обмен мнениями по вопросам, касающимся будущего Европейского союза. Вторая сессия будет посвящена регионам Европы и защите европейской культурной самобытности. По итогам заседаний будет принято окончательное заявление конференции.
Кроме этого, в повестке дня спикера парламента Молдовы ряд двусторонних встреч с коллегами из нескольких стран ЕС. Также Гросу пообщается с представителями молдавской диаспоры, проживающими в Венгрии.
Конференция президентов парламентов Европейского союза представляет собой дискуссионный форум, обмен мнениями, информацией и опытом о роли и обязанностях национальных парламентов в структуре ЕС.
Мероприятие проходит с 11 по 12 мая в Будапеште и проводится венгерским парламентом.