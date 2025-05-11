Гросу обсудит в Будапеште вопросы, связанные с будущим Европы

В мероприятии принимают участие председатель Европарламента, главы парламентов государств-членов Евросоюза и стран-кандидатов на вступление в ЕС. В ходе заседания будут обсуждаться общие актуальные темы, связанные с будущим Европы, заявили в пресс-службе парламента Молдовы.