Эрдоган: Турция готова помочь в организации переговоров России и Украины

«В усилиях по прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, необходимо воспользоваться этой возможностью», — сказал Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по CNN Turk). Турецкий президент подчеркнул, что важно продолжать взаимодействие со сторонами конфликта для организации переговоров между Украиной и Россией.