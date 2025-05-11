Минниханов заявил о необходимости создавать новые производства в Верхнеуслонском районе

АО «Таткрахмалпатока» отсчитывает свою историю с Казанского паточного завода, основанного в конце XIX века. В 1966 году было создано производственное объединение «Таткрахмалпатока», где Казанский мальтозный завод стал головным предприятием. После акционирования в 1996-м возникло ОАО «Таткрахмалпатока». С 2004 года в состав предприятия входят Казанское, Кураловское и Лаишевское подразделения. Оно занимается переработкой кукурузы, ржи и ячменя, производством концентрата квасного сусла, патоки мальтозной, зерновых экстрактов, а также пивоваренного ячменного солода. За 2024 год здесь переработали около 20 тыс. тонн зерна. Выпущено 8,1 тыс. тонн зерновых экстрактов и 6,5 тыс. тонн ячменного солода. Продукции произведено на 572 млн рублей, что на 46% больше показателя 2023-го. Выручка от реализации продукции достигла 706 млн рублей, увеличившись на 65% по сравнению с 2023 годом. В целом «Таткрахмалпатока» по производству зерновых экстрактов является одним из крупнейших предприятий России. В 2024-м вырос объем реализации продукции на экспорт — до 10% от общей выручки.