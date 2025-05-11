Минниханов заявил о необходимости создавать новые производства в Верхнеуслонском районе

Прибыв в село Куралово, Рустам Минниханов осмотрел завод зерновых экстрактов АО «Таткрахмалпатока». В 2015 году тут начал работать обновленный цех по производству экстрактов. В 2018-м завершено строительство сушильно-очистительного комплекса с элеватором и силосным хранением вместимостью 12 тыс. тонн. В 2024-м завершена и введена в эксплуатацию солодовня мощностью 6 тыс. тонн в год.
На территории завода и состоялась встреча с верхнеуслонскими аграриями. В ходе беседы было отмечено, что наблюдавшиеся в начале мая низкие температуры и осадки не сказались на темпах ярового сева. После улучшения погоды их удалось увеличить. Засеяно свыше 12 тыс. гектаров, из которых более 5 тыс. — зерновыми и зернобобовыми культурами. Отдельные агрофирмы уже завершили сев зерновых и приступили к севу кормовых и технических культур. Район в полном объеме завершил подкормку и боронование, приступил к гербицидной обработке посевов.
Вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заметил, что район демонстрирует хорошие показатели в сельском хозяйстве. Вместе с тем он призвал активнее привлекать инвесторов в агропромышленный сектор. «Нужно развивать хозяйства, открывать новые предприятия. Финансирование через госпрограммы, гранты — всё это доступно», — подчеркнул он.
Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что Верхнеуслонский район является пригородным, что создает определенные трудности, но в то же время дает массу возможностей для роста.
«Ваша территория очень интересна для развития индустриальных площадок, новых производств. Нужно создавать как можно больше рабочих мест, это позволит решить проблему маятниковой миграции», — акцентировал он.
Кроме того, Раис РТ призвал уделять особое внимание комплексному развитию территорий и созданию необходимой социальной инфраструктуры.
АО «Таткрахмалпатока» отсчитывает свою историю с Казанского паточного завода, основанного в конце XIX века. В 1966 году было создано производственное объединение «Таткрахмалпатока», где Казанский мальтозный завод стал головным предприятием. После акционирования в 1996-м возникло ОАО «Таткрахмалпатока». С 2004 года в состав предприятия входят Казанское, Кураловское и Лаишевское подразделения. Оно занимается переработкой кукурузы, ржи и ячменя, производством концентрата квасного сусла, патоки мальтозной, зерновых экстрактов, а также пивоваренного ячменного солода. За 2024 год здесь переработали около 20 тыс. тонн зерна. Выпущено 8,1 тыс. тонн зерновых экстрактов и 6,5 тыс. тонн ячменного солода. Продукции произведено на 572 млн рублей, что на 46% больше показателя 2023-го. Выручка от реализации продукции достигла 706 млн рублей, увеличившись на 65% по сравнению с 2023 годом. В целом «Таткрахмалпатока» по производству зерновых экстрактов является одним из крупнейших предприятий России. В 2024-м вырос объем реализации продукции на экспорт — до 10% от общей выручки.