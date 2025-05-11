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Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по Украине

СТАМБУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — подчеркнул в связи с этим Эрдоган.