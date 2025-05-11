Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по Украине

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.