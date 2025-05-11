МО РФ провело около 20 переговоров с военным руководством стран

Также делегация ЮАР во главе с министром обороны и по делам ветеранов Анджелиной Мочекга совместно со статс-секретарем — замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетили Пансион воспитанниц Минобороны России. Там Мочекга ознакомилась с учебно-материальной базой, методиками проведения занятий в профильных специализированных классах медицинской, финансово-экономической, инженерной подготовки.