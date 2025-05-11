МИД Франции: Европа хочет быть на переговорах по Украине

Страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле, однако только при условии достижения предварительного перемирия. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.