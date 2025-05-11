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Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время «приоткрылось окно возможностей» для урегулирования конфликта на Украине, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.

Источник: РИА "Новости"

Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным. Президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.

«Эрдоган заявил, что приоткрылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров», — говорится в заявлении администрации.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что власти в Анкаре готовы следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.

В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ подчеркнул, что это — потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.