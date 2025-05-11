Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной

БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала, по его мнению, надо заключить перемирие с прекращением огня.
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий.
«Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно», — сказал Мерц, чьи слова приводятся на сайте кабмина ФРГ.
По словам канцлера, он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, после чего станут возможны переговоры.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.